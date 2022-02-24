В конгрессе США призвали Байдена инвестировать в модернизацию ядерного арсенала из-за России

Американские сенаторы Джим Инхоф и Джим Риш, а также члены палаты представителей Майк Роджерс и Майкл Маккол призвали администрацию президента США Джо Байдена поддержать в полном объёме финансирование существующего плана модернизации в ядерной области из-за действий России. RT ознакомился с выдержками из соответствующего обращения.

Как отмечается, политики обратились к Байдену на фоне проведения в России плановых учений сил стратегического сдерживания под руководством главы государства Владимира Путина.

«На фоне того, как Россия стягивает силы для потенциально крупнейшего со времён Второй мировой войны сухопутного конфликта в Европе, Владимир Путин наблюдает за масштабными стратегическими учениями, призванными продемонстрировать готовность Российской Федерации обменяться с Западом ядерными ударами и выйти победителем», — заявили конгрессмены.

По их словам, посыл Москвы в этой ситуации понятен: она «будет использовать свой модернизированный и эффективный ядерный арсенал для влияния на действия НАТО и при необходимости для достижения желаемого исхода конфликта».

На этом фоне Байден рассматривает в том числе возможность отказаться от «важнейшего ядерного потенциала и уйти от ядерной декларативной политики», добавили американские политики.

Союзники США по НАТО, со своей стороны, понимают опасность подобных шагов и выступают против соответствующих инициатив, уточнили члены конгресса.

«В этой ситуации прагматический курс совершенно очевиден. Мы ожидаем, что президент Байден поддержит финансирование в полном объёме текущего плана ядерной модернизации и откажется от любых размышлений по поводу изменения декларативной ядерной политики США», — заявили в конгрессе.

По мнению Инхофа и его коллег, развитие событий по иному сценарию не снизит риск применения ядерного оружия Москвой, Пекином или Пхеньяном, а лишь подтолкнёт противников Соединённых Штатов к более агрессивным действиям.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России провели плановые учения сил стратегического сдерживания. В ходе мероприятий были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, учения и тренировочные запуски ракет — регулярный процесс, это не должно ни у кого вызывать опасений.