МИД Британии вызвал российского посла из-за ситуации на Украине
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Российский дипломат уже вернулся из британского внешнеполитического ведомства, передаёт РИА Новости.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил ввести болезненные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины и заявил о готовности «сделать ещё больше» в случае «вторжения» на украинскую территорию.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ограничительные меры стран Запада будут приняты в отношении России в любом случае.