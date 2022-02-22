МИД Британии вызвал российского посла из-за ситуации на Украине

МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне.

Российский дипломат уже вернулся из британского внешнеполитического ведомства, передаёт РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил ввести болезненные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины и заявил о готовности «сделать ещё больше» в случае «вторжения» на украинскую территорию.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ограничительные меры стран Запада будут приняты в отношении России в любом случае.