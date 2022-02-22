Песков заявил о готовности России обсуждать с Западом прекращение агрессии Киева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова обсуждать с Западом прекращение агрессии Киева и тему гарантий безопасности для России.
Песков заявил о готовности России обсуждать с Западом прекращение агрессии Киева
  • © Пресс-служба президента России

«Тема прекращения Украиной агрессивных действий, тема отказа Украины от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов, а главное — тема гарантий безопасности для России не только сохраняет свою актуальность, но и становится гораздо более важной, чем была», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, что хотела бы обсудить Россия в текущей ситуации с партнёрами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом заявил, что Запад пытается создать «чуть ли не непреодолимую» конфронтацию с Россией.

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