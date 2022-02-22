МИД России: вопросы границ ЛНР и ДНР необходимо решать после ратификации договоров о дружбе

Вопросы признания границ ЛНР и ДНР необходимо решать после ратификации договора о дружбе с народными республиками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Давайте всё-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификации договора. — RT) свершиться», — приводит РИА Новости её слова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Он поручил Министерству обороны обеспечить с помощью российских вооружённых сил функции по поддержанию мира в ЛНР и ДНР, а Министерству иностранных дел — провести переговоры с республиками об установлении с ними дипломатических отношений.

Депутаты Госдумы 22 февраля рассмотрят вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской Народными Республиками.