Reuters: ЕС не будет сразу вводить санкции против России на фоне признания ЛНР и ДНР

Евросоюз намерен ввести санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР не сразу, поскольку хочет увидеть следующие шаги Москвы. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.

«На вопрос, ответит ли ЕС санкциями уже во вторник, 22 февраля, чиновник заявил, что это займёт больше времени, поскольку ЕС хотел бы увидеть следующие шаги России», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания во вторник, 22 февраля, объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.

Подробнее — в материале RT.