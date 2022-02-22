Reuters: ЕС не будет сразу вводить санкции против России на фоне признания ЛНР и ДНР
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«На вопрос, ответит ли ЕС санкциями уже во вторник, 22 февраля, чиновник заявил, что это займёт больше времени, поскольку ЕС хотел бы увидеть следующие шаги России», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания во вторник, 22 февраля, объявит о новых санкциях в отношении России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.
Подробнее — в материале RT.