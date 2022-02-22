Захарова прокомментировала реакцию Запада на решение России о признании ЛНР и ДНР
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«А мы что, не знали, что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.
Подробнее — в материале RT.