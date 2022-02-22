Шольц, Байден и Макрон пригрозили ответить на признание Россией ЛНР и ДНР

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон пригрозили ответить на признание Россией ЛНР и ДНР.

Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, в ходе переговоров Шольц, Байден и Макрон выразили мнение, что данный шаг России является «явным нарушением Минских соглашений».

В связи с этим они решительно осудили это решение.

«Этот шаг, по их словам, не останется без ответа», — цитирует ТАСС Хебештрайта.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден подпишет указ, который запретит инвестиции, торговлю и финансирование Донецкой и Луганской Народных Республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.