Байден подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР
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«Президент Байден скоро издаст указ, который запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование гражданами США в отношении так называемых ДНР и ЛНР», — говорится в заявлении Псаки.
По её словам, данный указ также позволит накладывать санкции на каждого человека, намеренного работать в данных регионах.
Она добавила, что Вашингтон скоро объявит о дополнительных мерах по данному вопросу.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик.