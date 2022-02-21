Байден подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден подпишет указ, который запретит инвестиции, торговлю и финансирование Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден скоро издаст указ, который запретит новые инвестиции, торговлю и финансирование гражданами США в отношении так называемых ДНР и ЛНР», — говорится в заявлении Псаки.

По её словам, данный указ также позволит накладывать санкции на каждого человека, намеренного работать в данных регионах.

Она добавила, что Вашингтон скоро объявит о дополнительных мерах по данному вопросу.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик.