Байден провёл разговор с Зеленским на фоне решения России о признании ЛНР и ДНР

Американский президент Джо Байден провёл разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указов о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Сегодня днём с 14:05 (22:05 мск. — RT) по 14:40 (22:40 мск. — RT) президент Байден проводил защищённый телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — заявил он.

По его словам, американская администрация планирует обнародовать более подробное заявление по итогам разговора Зеленского и Байдена.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Подробнее — в материале RT.