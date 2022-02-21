Байден провёл разговор с Зеленским на фоне решения России о признании ЛНР и ДНР
- Gettyimages.ru
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
«Сегодня днём с 14:05 (22:05 мск. — RT) по 14:40 (22:40 мск. — RT) президент Байден проводил защищённый телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — заявил он.
По его словам, американская администрация планирует обнародовать более подробное заявление по итогам разговора Зеленского и Байдена.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.
Подробнее — в материале RT.