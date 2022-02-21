Байден провёл разговор с Зеленским на фоне решения России о признании ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден провёл разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указов о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.
Байден провёл разговор с Зеленским на фоне решения России о признании ЛНР и ДНР
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Сегодня днём с 14:05 (22:05 мск. — RT) по 14:40 (22:40 мск. — RT) президент Байден проводил защищённый телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — заявил он.

По его словам, американская администрация планирует обнародовать более подробное заявление по итогам разговора Зеленского и Байдена.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить