NBC: власти США обсуждали с украинским правительством возможный отъезд Зеленского из Киева
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«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», — написал журналист телеканала Ричард Энджел в Twitter.
Ранее Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.
Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.