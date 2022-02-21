NBC: власти США обсуждали с украинским правительством возможный отъезд Зеленского из Киева

Американская администрация обсуждала с украинским правительством возможный отъезд президента Украины Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации ситуации. Об этом сообщает NBC News.

«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», — написал журналист телеканала Ричард Энджел в Twitter.

Ранее Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.

Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.