Канцлер ФРГ Шольц обсудил с президентом России Путиным ситуацию вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе возможное признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

«Переговоры вновь были сосредоточены на ситуации на Украине и вокруг неё и дислокации российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах. Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина ФРГ.

Путин также проинформировал Шольца об итогах внеочередного заседания Совбеза России.

В ходе заседания члены Совета безопасности России выступили за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Путин заявил, что решение по вопросу признания Россией независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента России Владимира Путина признать независимость республики.