ЕС включил в чёрный список пятерых россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму

Евросоюз включил в чёрный список по России ещё пять человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.

«После организации Российской Федерацией так называемых выборов в Государственную думу в незаконно аннексированной «Автономной Республике Крым» и городе Севастополе в сентябре 2021 года совет считает, что пять физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — отмечается в документе.

В чёрный список включили депутатов Госдумы Леонида Бабашова, Татьяну Лобач, Алексея Черняка, а также председателя Севастопольской избирательной комиссии Нину Фаустову и её заместителя Александра Чмыхалова.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об очередных санкциях против членов избирательных комиссий на выборах в Госдуму на территории Крыма.

В декабре 2021 года Зеленский также ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избирательных комиссий.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.