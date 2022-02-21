ЕС включил в чёрный список пятерых россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму

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Евросоюз включил в чёрный список по России ещё пять человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
ЕС включил в чёрный список пятерых россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму
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«После организации Российской Федерацией так называемых выборов в Государственную думу в незаконно аннексированной «Автономной Республике Крым» и городе Севастополе в сентябре 2021 года совет считает, что пять физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — отмечается в документе.

В чёрный список включили депутатов Госдумы Леонида Бабашова, Татьяну Лобач, Алексея Черняка, а также председателя Севастопольской избирательной комиссии Нину Фаустову и её заместителя Александра Чмыхалова.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об очередных санкциях против членов избирательных комиссий на выборах в Госдуму на территории Крыма.

В декабре 2021 года Зеленский также ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избирательных комиссий.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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