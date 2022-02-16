Зеленский ввёл очередные санкции в связи с выборами в Госдуму в Крыму
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», — говорится в тексте указа.
В декабре 2021 года Зеленский также ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избирательных комиссий.