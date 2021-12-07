Зеленский ввёл очередные санкции в связи с выборами в Госдуму в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избирательных комиссий.

Указы опубликованы на сайте офиса главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», — говорится в документах.

Они содержат фамилии кандидатов от разных российских политических партий, а также членов избирательных комиссий Крыма.

18 ноября Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 23 граждан России и пяти украинцев.