Политолог Кошкин прокомментировал слова Путина о Минских соглашениях

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Дарья Ускова
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские власти не собираются исполнять Минские соглашения.
Политолог Кошкин прокомментировал слова Путина о Минских соглашениях
  • AP

Как отметил эксперт, условия Минских договорённостей не выполняются украинской стороной на протяжении уже восьми лет.

Он напомнил о результатах переговоров политических советников лидеров нормандского формата, в рамках которых представители России, Германии, Франции обсуждали вопрос Минских соглашений.

«Козак чётко доложил, что Украина саботирует Минские соглашения. Вот ответ. Реально, что здесь уже ничего делать никто не собирается, ничего и не делали», — заключил Кошкин.

Ранее в ходе внеочередного заседания Совбеза Владимир Путин заявил, что сегодняшние киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения.

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