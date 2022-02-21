Политолог Кошкин прокомментировал слова Путина о Минских соглашениях
- AP
Как отметил эксперт, условия Минских договорённостей не выполняются украинской стороной на протяжении уже восьми лет.
Он напомнил о результатах переговоров политических советников лидеров нормандского формата, в рамках которых представители России, Германии, Франции обсуждали вопрос Минских соглашений.
«Козак чётко доложил, что Украина саботирует Минские соглашения. Вот ответ. Реально, что здесь уже ничего делать никто не собирается, ничего и не делали», — заключил Кошкин.
Ранее в ходе внеочередного заседания Совбеза Владимир Путин заявил, что сегодняшние киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения.