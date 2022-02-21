Лавров рассказал главе МИД Франции про обстрелы Донбасса со стороны ВСУ

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого рассказал про обстрелы территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.

«С.В. Лавров указал собеседнику на тот факт, что... Киев при полном попустительстве западных партнёров лишь имитирует переговорный процесс и сознательно нагнетает напряжённость в регионе, продолжая интенсивные массированные обстрелы территории ДНР и ЛНР с применением запрещённых Минскими соглашениями крупнокалиберных вооружений», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам предоставления России юридически обязывающих гарантий безопасности, а также урегулирования украинского кризиса.

Ранее представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные продолжают обстреливать территорию самопровозглашённой ДНР по всей линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка в самопровозглашённой республике за последние сутки стала критической.