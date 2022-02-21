В ДНР заявили об обстрелах по всей линии соприкосновения со стороны ВСУ
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«По поводу обстрелов: да, они у нас происходят везде, по всей линии соприкосновения, и аэропорт в том числе», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка в самопровозглашённой республике за последние сутки стала критической.
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила, что в результате обстрелов ВСУ повреждены электроподстанция и центральная городская больница в Донецке.