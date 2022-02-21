В ДНР заявили об обстрелах по всей линии соприкосновения со стороны ВСУ

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Украинские военные продолжают обстреливать территорию самопровозглашённой ДНР по всей линии соприкосновения. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
В ДНР заявили об обстрелах по всей линии соприкосновения со стороны ВСУ
  • AP

«По поводу обстрелов: да, они у нас происходят везде, по всей линии соприкосновения, и аэропорт в том числе», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка в самопровозглашённой республике за последние сутки стала критической.

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила, что в результате обстрелов ВСУ повреждены электроподстанция и центральная городская больница в Донецке.

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