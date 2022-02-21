В ДНР заявили об обстрелах по всей линии соприкосновения со стороны ВСУ

Украинские военные продолжают обстреливать территорию самопровозглашённой ДНР по всей линии соприкосновения. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«По поводу обстрелов: да, они у нас происходят везде, по всей линии соприкосновения, и аэропорт в том числе», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка в самопровозглашённой республике за последние сутки стала критической.

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила, что в результате обстрелов ВСУ повреждены электроподстанция и центральная городская больница в Донецке.