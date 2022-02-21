В ДНР ведут поиск двух диверсионных групп, проникших на территорию республики

Две диверсионные группы проникли в самопровозглашённую ДНР для совершения терактов, идёт их поиск, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире «Россия 1».

«Утром начался массированный обстрел населенного пункта Коминтерново. В этот момент было проникновение двух диверсионных групп в глубь территории нашей республики. Одной задачей группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, что было осуществлено», — сказал Басурин.

Вторая группа выдвинулась в направлении «на Новоазовское по дестабилизации ситуации», отметил он.

«На данный момент сотрудниками МГБ и МВД совместно с военными проводится поисковое мероприятие по нахождению и ликвидации этих двух групп», — цитирует Басурина РИА Новости.

Также утром 21 февраля Басурин сообщил, что украинский диверсант подорвался при установке взрывного устройства у рынка в районе столичного железнодорожного вокзала.

Рядом с его останками обнаружена сумка со вторым взрывным устройством.