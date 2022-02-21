В ДНР заявили о подрыве украинского диверсанта при установке взрывного устройства у рынка

Украинский диверсант подорвался при установке взрывного устройства у рынка в районе столичного железнодорожного вокзала, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«По оперативной информации МГБ ДНР, стало известно, что около 04:45 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала произошёл самоподрыв украинского диверсанта при попытке установки им взрывного устройства», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что рядом обнаружена сумка со вторым взрывным устройством.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики погиб, ещё один получил тяжёлые ранения из-за действий ВСУ.