В ДНР заявили о гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны ВСУ

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Один военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики погиб, ещё один получил тяжёлые ранения из-за действий ВСУ.
В ДНР заявили о гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«К сожалению, в результате украинской агрессии погиб ОДИН военнослужащий Народной милиции ДНР, ещё ОДИН получил тяжёлые ранения, ДВОЕ контужены. Приносим соболезнования родным и близким наших защитников», — говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Утром 21 февраля представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле населённого пункта Старомихайловка запрещёнными снарядами со стороны ВСУ.

6 февраля в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики также заявили о гибели военнослужащего на линии соприкосновения в Донбассе.

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