В ДНР заявили о гибели военнослужащего на линии соприкосновения в Донбассе

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о гибели военнослужащего на линии соприкосновения в Донбассе.

«Сегодня снайпер 25-й ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураша с огневой позиции в районе н. п. Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н. п. Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в ДНР заявили, что Украина стягивает полученное от Запада вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.

Также в республике сообщили об увеличении числа полётов украинских БПЛА на линии соприкосновения.