В ДНР заявили об увеличении числа полётов украинских БПЛА на линии соприкосновения

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Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило об увеличении числа полётов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В ДНР заявили об увеличении числа полётов украинских БПЛА на линии соприкосновения
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«Мы фиксируем увеличение интенсивности пролётов украинских беспилотных летательных аппаратов на всех участках линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении милиции в Telegram.

В ДНР добавили, что украинское командование таким способом пытается провести разведку позиций военных народной республики.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне угрозы провокаций со стороны Украины в Донбассе.

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