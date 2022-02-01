В ДНР заявили об увеличении числа полётов украинских БПЛА на линии соприкосновения
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«Мы фиксируем увеличение интенсивности пролётов украинских беспилотных летательных аппаратов на всех участках линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении милиции в Telegram.
В ДНР добавили, что украинское командование таким способом пытается провести разведку позиций военных народной республики.
24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне угрозы провокаций со стороны Украины в Донбассе.