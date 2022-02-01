В ДНР заявили об увеличении числа полётов украинских БПЛА на линии соприкосновения

Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило об увеличении числа полётов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Мы фиксируем увеличение интенсивности пролётов украинских беспилотных летательных аппаратов на всех участках линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении милиции в Telegram.

В ДНР добавили, что украинское командование таким способом пытается провести разведку позиций военных народной республики.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне угрозы провокаций со стороны Украины в Донбассе.