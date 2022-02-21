В ДНР сообщили об обстреле Старомихайловки

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле населённого пункта Старомихайловка запрещёнными снарядами со стороны ВСУ.

«Выпущено 14 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении. Обстрел произошёл со стороны населённого пункта Богдановка. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле населенного пункта Галициновка запрещёнными снарядами со стороны ВСУ.