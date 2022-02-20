Лавров и глава МИД Франции 21 февраля проведут переговоры
- РИА Новости
«Во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог», — заявила Захарова.
По её словам, телефонный контакт запланирован на понедельник, 21 февраля.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном выразил серьёзную обеспокоенность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.
19 февраля глава МИД Франции провёл телефонный разговор с Сергеем Лавровым, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины.