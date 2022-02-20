Лавров и глава МИД Франции 21 февраля проведут переговоры

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведут в понедельник, 21 февраля, телефонный разговор. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Лавров и глава МИД Франции 21 февраля проведут переговоры
  • РИА Новости

«Во исполнение договорённостей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог», — заявила Захарова.

По её словам, телефонный контакт запланирован на понедельник, 21 февраля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном выразил серьёзную обеспокоенность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

19 февраля глава МИД Франции провёл телефонный разговор с Сергеем Лавровым, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины.

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