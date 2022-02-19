Глава МИД Франции Ле Дриан обсудил с Лавровым ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Министр (иностранных дел Франции. — RT) выразил глубокую обеспокоенность эскалацией, которая произошла на востоке Украины в последние дни», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что участившиеся обстрелы, которые зафиксировала миссия ОБСЕ, противоречат обязательствам, принятым в ходе недавних обменов мнениями в нормандском формате.

В ходе переговоров Ле Дриан отметил сохранение пространства для диалога между Европой и Россией.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил намерение президента России Владимира Путина провести телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном 20 февраля.