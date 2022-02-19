В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с Макроном 20 февраля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил намерение президента России Владимира Путина провести телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном 20 февраля.
- РИА Новости
«Да. Запланирован», — приводит РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Ранее Макрон в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом обсудил возможности для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.
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