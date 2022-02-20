Путин в разговоре с Макроном выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном выразил серьёзную обеспокоенность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.
Путин в разговоре с Макроном выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Выражена серьёзная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также обратил внимание на накачку Украины современными вооружениями со стороны альянса НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе напряжена до предела, любая провокация может привести к непоправимым последствиям.

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