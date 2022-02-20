В Кремле заявили о максимальной напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе
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«Когда напряжённость нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — приводится фрагмент интервью в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьёва.
Песков добавил, что публикации СМИ с датами якобы «вторжения» России на Украину могут иметь пагубные последствия.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.