В Кремле заявили о максимальной напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе напряжена до предела, любая провокация может привести к непоправимым последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Когда напряжённость нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — приводится фрагмент интервью в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьёва.

Песков добавил, что публикации СМИ с датами якобы «вторжения» России на Украину могут иметь пагубные последствия.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.