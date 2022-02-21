Путин рассказал о заверениях Байдена касательно Украины и НАТО

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России рассказал о заверениях американского президента Джо Байдена касательно того, что Украину «не собираются принимать в НАТО завтра».

«Я вот со своими коллегами разговариваю на этот счёт, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в России считают это не уступкой, а просто реализацией планов Запада.

«Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот — мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете», — указал Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.