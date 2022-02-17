Зеленский заявил о необходимости предоставить Украине гарантии как у стран НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.

«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, для Украины «на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно если будет эскалация».

«Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — добавил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что для Украины это «единственная альтернатива нынешней ситуации, когда Киев защищает себя сам».

Ранее в российском МИД заявили, что киевский режим в случае принятия Украины в НАТО может попытаться силой «вернуть» Крым и втянуть США вместе с союзниками в прямой вооружённый конфликт с Россией.

Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём.

Он предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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