Зеленский заявил о необходимости предоставить Украине гарантии как у стран НАТО
«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей», — цитирует РИА Новости Зеленского.
По его словам, для Украины «на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно если будет эскалация».
«Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — добавил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что для Украины это «единственная альтернатива нынешней ситуации, когда Киев защищает себя сам».
Ранее в российском МИД заявили, что киевский режим в случае принятия Украины в НАТО может попытаться силой «вернуть» Крым и втянуть США вместе с союзниками в прямой вооружённый конфликт с Россией.
Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём.
Он предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.