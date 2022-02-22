В ЕП отметили устойчивость России к санкциям Запада
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«Несмотря на ограничения Запада, после 2014 года Россия, судя по всему, выработала высокую устойчивость к санкциям», — заявил Бек.
В частности, он отметил, что золотовалютные резервы Банка России превышают сумму в €540 млрд, причём на долю долларов приходится лишь шестая их часть.
«Избыточные доходы от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объёмом €166 млрд, а государственный долг составляет всего 20% ВВП», — добавил евродепутат.
На этом фоне он спросил у Борреля, как тот оценивает «усилия» российской стороны по повышению устойчивости к санкциям со стороны Запада.
«По мнению вице-президента/высокого представителя, какую роль золотовалютные резервы и низкий государственный долг России играют в преодолении ею международного давления, оказываемого на её валютную и экономическую систему, будь то экономические санкции или иностранные спекуляции в ущерб её валюте и приемлемости государственного долга?» — также поинтересовался Бек.
Ранее европейские политики неоднократно заявляли о несостоятельности и вреде антироссийских санкций.
В частности, в мае прошлого года депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос отметил, что введённые Евросоюзом санкции против России в 2014 году негативно отразились на показателях торговли между сторонами.
По словам экспертов, подобная политика в том числе европейских партнёров, не принесла и политических результатов.