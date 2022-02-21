Представитель Пентагона Кирби: «нападение» России на Украину может произойти в любой день

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби допустил, что гипотетическое «вторжение» России на Украину может произойти сегодня.
Представитель Пентагона Кирби: «нападение» России на Украину может произойти в любой день
  • AP

«Мы уже давно говорим, что российское нападение может произойти в любой день. Ну, сегодня может стать этим днём», — приводит РИА Новости слова Кирби в интервью телеканалу CNN.

По его словам, стороны продолжают задействовать все возможные дипломатические каналы для урегулирования ситуации.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя сообщения западных СМИ, отметила, что Россия, согласно этим публикациям, уже больше месяца «вторгается на Украину».

В российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.

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