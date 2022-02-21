Советник президента США Салливан прокомментировал возможную встречу Байдена и Путина

Советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан прокомментировал возможную встречу американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина.

«Он (президент США Джо Байден. — RT) готов к дипломатии высокого уровня для мирного урегулирования (ситуации вокруг Украины). Он также готов совместно с союзниками применить меры, если Россия решит вторгнуться (на Украину)», — заявил Салливан в интервью телеканалу ABC.

Байден заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что его встреча с Путиным возможна при условии отказа от плана «вторжения» России на Украину, отметил Салливан.

Как ранее заявили в Белом доме, Джо Байден «согласился встретиться Владимиром Путиным».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран могут в любой момент сами принять решение о контактах.