Белый дом: президент США Байден согласился на встречу с Путиным

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден согласился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Байден согласился на встречу с президентом Путиным», — говорится в сообщении.

Псаки отметила, что такая встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.

«В настоящее время Россия, вероятно, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время», — заключается в сообщении.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Соединённых Штатов Джо Байдену провести саммит, они приняли предложение.

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