Белый дом: президент США Байден согласился на встречу с Путиным
«Байден согласился на встречу с президентом Путиным», — говорится в сообщении.
Псаки отметила, что такая встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.
«В настоящее время Россия, вероятно, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время», — заключается в сообщении.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Соединённых Штатов Джо Байдену провести саммит, они приняли предложение.