Песков: президенты России и США могут в любой момент сами принять решение о контактах

В Кремле не исключают возможность контактов президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, при необходимости их можно оперативно согласовать.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, мы не исключаем (возможность контактов. — RT). При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение», — сказал он.

При этом Песков уточнил, что пока рано говорить об организации каких-либо встреч.

Как ранее заявили в Белом доме, Джо Байден «согласился встретиться Владимиром Путиным».