Песков: президенты России и США могут в любой момент сами принять решение о контактах
- AP
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Конечно, мы не исключаем (возможность контактов. — RT). При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение», — сказал он.
При этом Песков уточнил, что пока рано говорить об организации каких-либо встреч.
Как ранее заявили в Белом доме, Джо Байден «согласился встретиться Владимиром Путиным».