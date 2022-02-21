Путин 22 февраля обсудит с Алиевым реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху
- AP
«Двадцать второго февраля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом», — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрят реализацию договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.
Отмечается, что по итогам встречи будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень.
В декабре министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе и двусторонние отношения.