Путин 22 февраля обсудит с Алиевым реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин 22 февраля проведёт переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которых обсудит реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Двадцать второго февраля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Стороны рассмотрят реализацию договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Отмечается, что по итогам встречи будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень.

В декабре министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе и двусторонние отношения.