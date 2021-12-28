Шойгу отметил роль российских миротворцев в «успокоении» ситуации в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы помогли «успокоить» ситуацию в Нагорном Карабахе и продолжают решать в регионе плановые задачи. Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там, и дальше идут шаги по выполнению плановой работы», — цитирует Интерфакс его заявление.

По словам Шойгу, жизнь постепенно возвращается в регион, там появляется «всё больше и больше мира и спокойствия».

Он также уточнил, что в этом есть «огромная заслуга» всех, кто оказывал медицинскую и гуманитарную помощь.

«Ну и конечно — всех тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев», — подытожил глава Минобороны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе появилась возможность для постепенного мирного развития Закавказского региона.