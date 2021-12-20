Пашинян рассказал о возможности начать мирное развитие Закавказского региона
- AP
«Хотел бы отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперёд, чтобы открыть эру мирного развития для нашей страны и региона», — приводит ТАСС его слова на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности.
Премьер Армении уточнил, что армянские власти сделают всё возможное, чтобы продвинуться в этом направлении.
Ранее Пашинян и Алиев в ходе переговоров заверили председателя Евросовета Шарля Мишеля в своей приверженности реализации договорённостей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.