Пашинян рассказал о возможности начать мирное развитие Закавказского региона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе появилась возможность для постепенного мирного развития Закавказского региона.

«Хотел бы отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперёд, чтобы открыть эру мирного развития для нашей страны и региона», — приводит ТАСС его слова на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности.

Премьер Армении уточнил, что армянские власти сделают всё возможное, чтобы продвинуться в этом направлении.

Ранее Пашинян и Алиев в ходе переговоров заверили председателя Евросовета Шарля Мишеля в своей приверженности реализации договорённостей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.