Пашинян и Алиев заявили о приверженности реализации договорённостей по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров заверили председателя Евросовета Шарля Мишеля в своей приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

Об этом говорится в заявлении Мишеля, распространённом по итогам трёхсторонних переговоров.

«Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках трёхсторонних заявлений 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены и что договорённости, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы», — отмечается в заявлении.

Как отмечается, Мишель призвал Армению и Азербайджан к полному и скорейшему решению всех нерешённых гуманитарных вопросов, таких как освобождение задержанных и решение судьбы пропавших без вести лиц.

К тому же в заявлении подчёркивается, что «ЕС также продолжит поддерживать меры укрепления доверия между Арменией и Азербайджаном».

В ходе переговоров стороны также обсудили ключевые существующие и перспективные торгово-экономические партнёрские отношения между ЕС и обеими странами.

Ранее сообщалось, что трёхсторонние переговоры Пашиняна, Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля стартовали в Брюсселе