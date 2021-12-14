Главы Армении и Азербайджана проводят переговоры с председателем Евросовета

Трёхсторонние переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля стартовали в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

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«В Брюсселе началась трёхсторонняя встреча», — сообщается в Telegram-канале армянского правительства. В конце прошли трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи.