Главы Армении и Азербайджана проводят переговоры с председателем Евросовета

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Трёхсторонние переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля стартовали в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.
Главы Армении и Азербайджана проводят переговоры с председателем Евросовета
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«В Брюсселе началась трёхсторонняя встреча», — сообщается в Telegram-канале армянского правительства.

В конце прошли трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи.

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