Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе и двусторонние отношения.

«Состоялся обмен мнениями о ходе выполнения трёхсторонних договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, а также от 11 января и 26 ноября 2021 года. Условлено вести дело к скорейшей и полной реализации решений саммитов, в том числе касающихся разблокирования экономических и транспортных связей в регионе и запуска механизмов по делимитации азербайджано-армянской государственной границы», — сообщил российский МИД.

Как ранее рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу, российские миротворцы помогли «успокоить ситуацию» в Нагорном Карабахе и продолжают решать в регионе плановые задачи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе появилась возможность для постепенного мирного развития Закавказского региона.