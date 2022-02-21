Reuters: Байден попросил Макрона предложить Путину организовать саммит России и США

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Американский президент Джо Байден попросил французского коллегу Эммануэля Макрона предложить президенту России Владимиру Путину организовать саммит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника Елисейского дворца.
Reuters: Байден попросил Макрона предложить Путину организовать саммит России и США
  • AP

«Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — сказали агентству.

Как ранее заявили в Белом доме, Джо Байден «согласился встретиться Владимиром Путиным».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран могут в любой момент сами принять решение о контактах.

В МИД Франции допустили, что возможный саммит Путина и Байдена может пройти на «нейтральной территории», однако решение по этому поводу ещё не принято.

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