Reuters: Байден попросил Макрона предложить Путину организовать саммит России и США
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«Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — сказали агентству.
Как ранее заявили в Белом доме, Джо Байден «согласился встретиться Владимиром Путиным».
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран могут в любой момент сами принять решение о контактах.
В МИД Франции допустили, что возможный саммит Путина и Байдена может пройти на «нейтральной территории», однако решение по этому поводу ещё не принято.