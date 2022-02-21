Reuters: Байден попросил Макрона предложить Путину организовать саммит России и США

Американский президент Джо Байден попросил французского коллегу Эммануэля Макрона предложить президенту России Владимиру Путину организовать саммит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника Елисейского дворца.

«Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — сказали агентству.

Как ранее заявили в Белом доме, Джо Байден «согласился встретиться Владимиром Путиным».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран могут в любой момент сами принять решение о контактах.

В МИД Франции допустили, что возможный саммит Путина и Байдена может пройти на «нейтральной территории», однако решение по этому поводу ещё не принято.