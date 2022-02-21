Представитель кабмина ФРГ допустил встречу советников лидеров нормандского формата в марте

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Новая встреча советников лидеров нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе может пройти в марте, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебенштрайт.
Представитель кабмина ФРГ допустил встречу советников лидеров нормандского формата в марте
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«Предварительно новая встреча на уровне политических советников запланирована на март, но мы находимся в динамичной ситуации, это может измениться», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Он отметил, что в настоящий момент идёт активная проработка встречи трёхсторонней контактной группы.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что прошлые переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, диалог был сложным и длился более десяти часов.

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