Захарова: слушать выступления генсека НАТО Столтенберга опасно для здоровья
- AP
«Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно», — цитирует Захарову РИА Новости.
По её словам, заявления Столтенберга «не выдерживают никакой критики».
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не нарушает своих обещаний по нерасширению на восток.