Захарова: слушать выступления генсека НАТО Столтенберга опасно для здоровья

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что слушать выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга опасно для здоровья.

«Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно», — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, заявления Столтенберга «не выдерживают никакой критики».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не нарушает своих обещаний по нерасширению на восток.