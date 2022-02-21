Захарова: слушать выступления генсека НАТО Столтенберга опасно для здоровья

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что слушать выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга опасно для здоровья.
Захарова: слушать выступления генсека НАТО Столтенберга опасно для здоровья
  • AP

«Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно», — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, заявления Столтенберга «не выдерживают никакой критики».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не нарушает своих обещаний по нерасширению на восток.

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