В Кремле отметили постоянную подготовку Вашингтоном санкций против России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Вашингтоне идёт постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России.
В Кремле отметили постоянную подготовку Вашингтоном санкций против России
  • © Пресс-служба Президента РФ

«...в Вашингтоне идёт постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России — это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день», — отметил Песков.

Ранее Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США подготовила рестрикции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

Страны G7 также заявили о готовности ввести санкции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.

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