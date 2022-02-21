Reuters: в США подготовили санкции в отношении транзакций российских банков

Администрация США подготовила рестрикции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Как подчёркивается, речь идёт о «предварительном» пакете мер, который будет задействован в случае «вторжения России на Украину».

По информации агентства, США вместе с этими санкциями допускают включение ряда российских лиц и компаний в SDN-список, который исключит их из американской банковской системы и заморозит их активы в США.

Ранее страны G7 заявили о готовности ввести санкции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила искусственность обоснования для нового режима санкций Британии в отношении России.