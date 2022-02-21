Замглавы МИД Богданов заявил об эффективном сотрудничестве России и Турции по Сирии

Россия и Турция эффективно сотрудничают по Сирии не только на политическом уровне, но и по военным вопросам. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Диалог и совместная работа ведётся. Это происходит не только на политическом уровне, но и на уровне наших военных. Знаю, что наше руководство на базе Хмеймим имеет очень продвинутые и эффективные контакты с турецкими военными», — приводит РИА Новости его слова в ходе ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно.

В декабре военные полицейские России и Турции провели скоординированное патрулирование маршрута на севере провинции Алеппо в Сирии.