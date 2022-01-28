В постпредстве России при ООН потребовали вывода нелегальных иностранных сил из Сирии
- AFP
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«Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», — цитирует Полянского РИА Новости.
Он также заявил о намерении России продолжить поиск и ликвидацию в Сирии боевиков «Исламского государства»*.
Ранее в постпредстве России при ООН заявили, что Соединённые Штаты укрепляют позиции боевиков в сирийском Идлибе.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.