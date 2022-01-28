В постпредстве России при ООН потребовали вывода нелегальных иностранных сил из Сирии

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», — цитирует Полянского РИА Новости.

Он также заявил о намерении России продолжить поиск и ликвидацию в Сирии боевиков «Исламского государства»*.

Ранее в постпредстве России при ООН заявили, что Соединённые Штаты укрепляют позиции боевиков в сирийском Идлибе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.