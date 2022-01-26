В постпредстве России при ООН заявили, что США укрепляют позиции террористов в Идлибе

Соединённые Штаты укрепляют позиции боевиков в сирийском Идлибе. Об этом заявили в постпредстве России при Организации Объединённых Наций (ООН).

«Под предлогом заботы о сирийцах, насильно удерживаемых террористами «Хейат Тахрир Аш-Шам» («ХТШ») в Идлибе в качестве живого щита, американская дипломатия на средства своих налогоплательщиков фактически поддерживает боевиков. Параллельно США не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске», — говорится в сообщении на сайте постпредства России при ООН.

Укрепляя позиции боевиков в Сирии, Соединённые Штаты «стреляют себе в ногу», отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Ирана Ибрагимом Раиси отметил роль двух стран в борьбе с терроризмом в Сирии.