Военные из России и Турции провели патрулирование на севере Алеппо
- AFP
«Сегодня основная задача — это проведение скоординированного патруля с Вооружёнными силами Турции, а также во время патруля фиксировать факты нарушения режима прекращения огня между враждующими сторонами и демонстрировать присутствие ВС России на территории Сирии», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, патрулирование проходило параллельно по обе стороны линии разграничения.
В ноябре глава Минобороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Сирии.