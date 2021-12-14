Военные из России и Турции провели патрулирование на севере Алеппо

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Военные полицейские России и Турции провели скоординированное патрулирование маршрута на севере провинции Алеппо в Сирии. Об этом сообщил командир взвода патрулирования Василий Нистор.
Военные из России и Турции провели патрулирование на севере Алеппо
  • AFP

«Сегодня основная задача — это проведение скоординированного патруля с Вооружёнными силами Турции, а также во время патруля фиксировать факты нарушения режима прекращения огня между враждующими сторонами и демонстрировать присутствие ВС России на территории Сирии», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, патрулирование проходило параллельно по обе стороны линии разграничения. 

В ноябре глава Минобороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

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